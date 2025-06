Ingiuria contro medici e poliziotti,27enne denunciato e sanzionato

La Polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale, un 27enne di Blevio.

In Pronto soccorso presenza molesta del 27enne

Verso le 9 di ieri, mercoledì 25 giugno, i poliziotti del posto fisso di Polizia dell’ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, sono stati direttamente allertati dal personale medico del pronto soccorso, segnalando la presenza molesta del 27enne con piccoli precedenti di polizia, sanzionandolo in base alla legge del 2020 che tratta i comportamenti violenti nei confronti del personale sanitario in servizio.

Giunti in pochi istanti, i poliziotti si sono resi conto che l’uomo, oltre a ingiuriare un medico in servizio, stava riprendendo la scena con il proprio smartphone. I poliziotti si sono quindi avvicinati cercando di identificarlo, ma per tutta risposta il 27enne ha iniziato ad agitarsi ulteriormente offendendo i due agenti prendendoli a male parole, a tal punto di essere costretti a far intervenire in loro ausilio una delle volanti di zona.

Uomo denunciato per oltraggio

L’uomo a questo punto è stato accompagnato negli uffici di Polizia presenti nell’ospedale e denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale. Oltre alla denuncia penale, al 27enne di Blevio è stato redatto un verbale di contestazione venendo così sanzionato in base alla Legge numero 113 del 14 agosto 2020, legge che disciplina le sanzioni amministrative per chi tiene condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti del personale sanitario e sociosanitario.

La sua posizione verrà successivamente vagliata dai poliziotti della divisione di Polizia Anticrimine che potrebbe portare a integrare l’attuale provvedimento con altri provvedimenti amministrativi ritenuti idonei.