Ingiurie contro Gaffuri: il sindaco risponde con ironia

Vandali in azione ad Albese con Cassano: scritte contro Gaffuri. La risposta ironica da parte del sindaco.

Nuovo atto vandalico

Vandali ancora in azione in paese: ingiurie contro Gaffuri sulla scala della palestra comunale. Non è noto se gli insulti siano rivolti al sindaco Alberto Gaffuri, ma lo stesso primo cittadino ha reso noto dell’accaduto con ironia.

"Io ci scherzo su, al di là che è la terza volta che succede una cosa simile - ha commentato - Sono piccoli episodi ma il tema vero è che vengono fatti sulle proprietà pubbliche e si tratta di atti vandalici. Il discorso è oggetto di un altro tipo di ragionamento, cioè che siamo fortunati a vivere in un Paese in cui si può dire e scrivere quasi di tutto: ci sono mille modi per esprimere anche il dissenso e le critiche, ammesso che questa scritta sia rivolta a me, però di sicuro l'ultimo metodo è questo, perché è un reato".

"Potrebbe venire da me senza problemi"

E ancora:

"Penso che ci siano tanti modi per manifestare le proprie idee, ma quello più stupido è di andare a sporcare il patrimonio pubblico - aggiunge - Perché fai semplicemente un danno. Se proprio uno deve farlo, forse gli conviene andare dritto al sodo: se fosse chiaramente rivolto al sottoscritto, potrebbe venire da me senza troppi problemi, considerando comunque che è un piccolo fatto. Tanti piccoli fatti che si ripetono, però, contribuiscono a creare un clima non particolarmente sereno in paese" ha concluso Gaffuri.

Non è chiaro se le ingiurie scritte siano proprio rivolte al sindaco: si tratta tuttavia di un nuovo episodio fastidioso che si aggiunge ai vandalismi dei mesi scorsi, con scritte che avevano imbrattato proprietà pubbliche e private.