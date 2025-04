Iniziati i lavori per ampliare la scuola: taglio delle piante nel giardino

Lavori iniziati, dopo settimane di polemiche, per l'ampliamento della scuola primaria di via San Gerardo a Olgiate Comasco.

Il cantiere e le proteste

Nelle scorse due settimane proteste nella zona di via San Gerardo e via Silvio Pellico dopo la posa delle recinzioni del cantiere, con ridimensionamento dello spazio di transito in via Silvio Pellico: due settimane senza che però si vedessero operai al lavoro. Quindi, le proteste dei gruppi di minoranza e le richieste dei commercianti, segnalando lo spreco dei posteggi inutilizzabili.

Le rassicurazioni del Comune

Dal sindaco Simone Moretti e dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Francesco Gatti rassicurazioni sulle sollecitazioni esercitate sulla ditta incaricata dei lavori. E nella mattinata di oggi, martedì primo aprile, operai al lavoro.

Lavori iniziati

Le operazioni, nella mattinata odierna, hanno riguardato la rimozione della ringhiera della rampa di accesso alla scuola, sul lato di via Silvio Pellico. Rampa che verrà demolita, intervento finalizzato alla costruzione della nuova ala che andrà a occupare una parte del giardino. E proprio nell'area verde della scuola "Vittorino da Feltre" iniziato il taglio delle piante, proprio nel momento della fioritura primaverile. Come precisa l'Ufficio Tecnico comunale, sei gli alberi da tagliare.