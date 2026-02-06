Inquietante furto: i ladri uccidono il gatto di casa

Inquietante furto in abitazione: i malviventi fuggono rubando soltanto una penna, e uccidono il gatto dei proprietari. E’ successo lunedì sera a Lurago d’Erba.

Denunciato ai Carabinieri

I proprietari di casa, rientrati nella loro abitazione, si sono ritrovati i locali completamente messi a soqquadro e il loro micio ucciso e alcune tracce di sangue. Secondo le ricostruzioni effettuate nei giorni scorsi dai Carabinieri, il furto si sarebbe consumato in pochi minuti, nella serata di lunedì, in assenza dei padroni di casa. I malviventi hanno preso di mira un’abitazione indipendente, poco distante dal centro paese. Si sarebbero introdotti in casa forzando una portafinestra al piano terra, e una volta all’interno, hanno messo a soqquadro i locali alla ricerca di denaro, oro e oggetti di valore. In pochissimi minuti i ladri hanno scassinato una cassaforte, risultata però vuota, e sottratto una penna di valore trovata appoggiata su un mobile. Non appena rientrati in casa e realizzato l’accaduto, i proprietari hanno contattato i Carabinieri di Lurago d’Erba per sporgere denuncia e i militari sono intervenuti per un sopralluogo nell’abitazione violata dai ladri.

Nel corso del sopralluogo, i militari hanno rinvenuto anche il gatto di famiglia steso a terra, privo di vita, nella camera dei figli, oltre ad alcune tracce di sangue su una parete della camera matrimoniale. Sono in corso le indagini per accertare l’origine delle tracce rinvenute, e in particolare se il sangue fosse proprio appartenente al povero micio ucciso o a uno dei malviventi. Non si esclude nessuna ipotesi sul crudele omicidio dell’animale domestico, che potrebbe essere stato ucciso da uno dei ladri a seguito di un attacco. In casa c’erano inoltre due cani, ai quali però non è successo nulla. L’abitazione non era dotata di sistema di videosorveglianza, ma sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri con l’analisi di tutti gli elementi per risalire ai malviventi che, oltre al furto, hanno compiuto un’azione tanto crudele. La vicenda è stata inoltre segnalata all’Autorità Giudiziaria, che è stata informata dell’accaduto.

Nei giorni scorsi, la notizia del furto si è diffusa rapidamente in paese e anche tramite i social network sui gruppi Facebook locali, scatenando una grande ondata di indignazione per l’inquietante quanto efferata uccisione del gatto durante l’effrazione.