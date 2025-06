Inseguimento di 38 chilometri: arrestati due romeni

Inseguimento per le strade dellOlgiatese: dopo la folle corsa, arrestati due romeni per resistenza a pubblico ufficiale.

Inseguimento di 38 chilometri

Nel corso del pomeriggio di lunedì 23 giugno, i Carabinieri del Nor-Sezione Radiomobile di

Como, hanno tratto in arresto due cittadini romeni di 20 anni, per il reato di resistenza a pubblico

ufficiale. L’arresto è avvenuto dopo l’immediato inseguimento di un’autovettura Mercedes E220, con targa romena, protrattosi per 38 chilometri, iniziato nel comune di Olgiate Comasco e proseguito nei territori dei comuni di Appiano Gentile, Guanzate e Lomazzo, per poi entrare in

autostrada A9 in direzione di Milano, impegnare la pedemontana in direzione Varese, dove

l’autovettura inseguita ha terminato la corsa in prossimità del casello autostradale di Gallarate.

Il tentativo di fuga

I militari dopo aver intercettato l’autovettura, di colore nero, e intimato al conducente di accostare, questi, alla vista dei militari ha effettuato manovre repentine per eludere il controllo, percorrendo varie strade a velocità sostenuta, mettendo a repentaglio la vita di automobilisti e pedoni. I fuggitivi, uomo e donna conviventi, lei in stato di gravidanza, sono poi stati definitivamente bloccati in autostrada, dopo che il loro autoveicolo ha urtato violentemente un paracarri.

Trovata refurtiva

Nel corso della perquisizione veicolare venivano rinvenuti cosmetici vari, per un valore di 3.783 euro, verosimilmente provento di furti presso esercizi commerciali "Tigros". Il veicolo è stato recuperato e affidato in custodia al deposito di turno di Gallarate. Il sinistro stradale è stato rilevato dalla Polizia stradale - sezione di Busto Arsizio (VA). Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Como, in attesa del giudizio direttissimo.