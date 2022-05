Inseguimento e speronamento: bloccata per ore la Valassina

L'inseguimento prima a tutta velocità, poi lo speronamento all'auto dei Carabinieri, infine l'arresto. Nel mezzo la Valassina è stata bloccata per ore.

Inseguimento e speronamento lungo la Valassina

Tutto ha avuto inizio intorno alle 12.15 quando, durante un servizio di pattugliamento, i militari della stazione di Giussano, mentre percorrevano via XXIV Maggio della frazione Capriano di Briosco, hanno visto sopraggiungere dalla direzione opposta (proveniente da Inverigo) una Bmw Serie 1 di colore scuro che li ha "puntati" invadendo il senso di marcia della vettura dell’Arma, costringendo il militari alla guida a sterzare e buttarsi repentinamente sul margine destro della strada per evitare l’impatto. Ne è scaturito un immediato inseguimento con l’auto dei militari che ha invertito il senso di marcia e ha attivato sirena e lampeggianti per rincorrere i malviventi, datisi alla fuga a forte velocità.

L'inseguimento lungo la Ss 36

Imboccata la Strada statale 36 in direzione Milano, giunti all’altezza dell’uscita della frazione Fornaci di Briosco, la Bmw ha speronato la fiancata destra della Subaru dell’Arma che, imperterrita, ha continuato l’inseguimento. I fuggiaschi vistisi nuovamente affiancati hanno nuovamente speronato, questa volta con maggiore violenza, il mezzo militare.

I due malviventi non avevano fatto però i conti con gli airbag della Bmw che si sono attivati costringendoli a interrompere la marcia mentre comunque il mezzo militare aveva in ogni caso bloccato loro la strada. A questo punto il conducente della Bmw, 21enne marocchino incensurato, nonostante la fuga a piedi, è stato inseguito - anche attraversando lo spartitraffico della superstrada -, bloccato e tratto in arresto per resistenza. Il passeggero è riuscito invece ad allontanarsi all’interno della fitta vegetazione a bordo strada.