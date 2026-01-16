Installati due defibrillatori in punti strategici del paese

Installati a Bosisio Parini due defibrillatori in punti strategici del paese nell’ambito delle iniziative volte a migliorare la sicurezza e la tutela della salute pubblica.

Due defibrillatori in paese

L’Amministrazione informa che sono stati installati due defibrillatori semi-automatici esterni (Dae) in punti strategici del paese. I dispositivi sono stati collocati: a Bosisio in Piazza Padre Mauri e a Garbagnate Rota, nei pressi della rotonda di via Eupilio. Così il sindaco Paolo Gilardi:

“I due defibrillatori sono collocati all’interno di una teca a temperatura controllata. Sperando di non doverli mai utilizzare, si trovano in due punti molto visibili per cittadini e turisti. Ringrazio l’assessore Faranda che ha curato la realizzazione del progetto”.

Iniziativa per promuovere la sicurezza

I Dae sono dispositivi salvavita fondamentali in caso di arresto cardiaco improvviso: permettono di erogare una scarica elettrica in grado di ripristinare il normale ritmo cardiaco e possono essere utilizzati anche da personale non sanitario, seguendo le istruzioni vocali fornite dall’apparecchio e, se necessario, con il supporto telefonico del 112. Questa iniziativa rientra nel progetto comunale di promozione di aumento della sicurezza sanitaria e ha l’obiettivo di rendere il territorio sempre più attrezzato e pronto a fronteggiare situazioni di emergenza.