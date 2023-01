Avrebbero dovuto riconciliarsi con una cena al ristorante Mare Chiaro, in centro a Cantù. Lui però prima l’ha insultata e poi ha iniziato a picchiarla una volta usciti dal locale.

Insulta la fidanzata in pizzeria, poi la picchia e le ruba la borsa

Tutto è successo ieri sera, venerdì 30 dicembre 2022. Erano arrivati nel ristorante di via Matteotti intorno alle 20.30. Durante la cena l’uomo ha iniziato a bere fino ad ubriacarsi. Dopo uno scambio di saluti tra la donna e un conoscente, l’uomo ha iniziato ad insultarla davanti alla pizzeria, piena di gente. La donna ha quindi pagato il conto e insieme la coppia ha camminato lungo via Matteotti verso via Milano, dove l’uomo risiede. Lì sono proseguiti gli insulti, ai quali si sono aggiunte anche le botte e la borsetta portata via.

Dopo l’accaduto la donna ha chiamato i Carabinieri della Compagnia di Cantù che sono arrivati a casa dell’uomo dove hanno trovato i soldi e un frammento della borsa rubata. C. B., classe 1973, è stato quindi arrestato per rapina e violenza.