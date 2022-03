Il provvedimento

Operano nel settore della rivendita di generi di monopolio, gestione ricevitorie del lotto e totocalcio, cartoleria, attività di bar e commercio al minuto di pasticceria e gelateria.

Il Prefetto Andrea Polichetti ha adottato oggi una interdittiva nei confronti di una impresa individuale e due società in nome collettivo operanti in provincia di Como, nel settore della rivendita di generi di monopolio, gestione ricevitorie del lotto e totocalcio, cartoleria, attività di bar e commercio al minuto di pasticceria e gelateria.

Interdittiva antimafia per un'impresa individuale e due società comasche

Il provvedimento è stato adottato a seguito di richiesta di informazione antimafia pervenuta, per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli esiti istruttori, suffragati dalle valutazioni espresse dal Gruppo Interforze Antimafia operativo in Prefettura, hanno accertato l’esistenza, attraverso legami familiari e di conoscenza, di elementi sintomatici di un pericolo di infiltrazione mafiosa delle imprese in questione, con possibile condizionamento delle loro scelte e dei loro indirizzi, considerata l’elevata permeabilità e contiguità con la criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetista. “