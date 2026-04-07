Avviso di interruzione dell’energia elettrica in quattro vie a Olgiate Comasco.
I lavori
L’avvviso viene veicolato dal Comune per conto di E-Distribuzione, comunicando appunto l’interruzione di energia elettrica per la mattinata di martedì 14 aprile, dalle 8 alle 13.
Le vie interessate
Ecco l’elenco delle strade interessate: via Momo 1, dal civico 2 al 4, dal 10 al 12, 18, senza numero; via Liancourt dal numero civico 5 al 7, 11, 15, 7b; via Marconi dal numero civico 30 al 40; via Roma dal numero civico 187 al 189.
L’avviso
In relazione ai lavori annunciati viene puntualizzato che l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata durante l’intervento, pertanto si invitano i cittadini a non commettere imprudenze e, in particolare, a non utilizzare gli ascensori.