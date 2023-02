Interruzione dell'energia elettrica venerdì 24 febbraio

Interruzione dell'energia elettrica nella giornata di venerdì24 febbraio in alcune via di Olgiate Comasco.

Interruzione di energia elettrica, ecco dove

Come avvisato da E-distribuzione, Unità territoriale di Como, sono previsti disagi nella mattinata di venerdì a causa di un intervento programmato sugli impianti. Ecco le strade interessate dallo stop all'energia elettrica con i numeri civici singoli o raggruppati per pari o dispari: via della Scaletta dal civico 11 al civico 19, dal civico 25 al 27, dal civico 31 al 45, 39a, civico 2, dal civico 6 al 16; in via Liancourt dal civico 2 al 6, dal civico 10 al 16, dal civico 20 al 30, dal civico 36 al 42; in via Pellegrini dal civico 1 al 7, civici 19, 4, dal civico 8 al 10, civico 16; in via Usuelli dal civico 10 al 18, civico 24; in via Costone dal civico 3 al 9, civico 4; in via Roma civico 126.

Gli orari dello stop del servizio e chi riguarda l'interruzione

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. L'orario di sospensione del servizio è dalle 13.30 alle 17.30. Tra le raccomandazioni, viene specificato che durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto l'invito ai cittadini è affinché non vengano commesse imprudenze e comunque sottolineando l'importanza di prestare attenzione evitando di utilizzare gli ascensori.