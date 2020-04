Interruzione energia elettrica a Mariano Comense: ecco quando e dove

L’azienda e-distribuzione Spa ha reso noto che mercoledì 8 aprile 2020 sarà necessaria l’interruzione temporanea della fornitura di energia elettrica a Mariano Comense. Ecco le vie interessate dai lavori.

Interruzione energia elettrica a Mariano Comense

Dalle ore 13 alle ore 16:30 mancherà dunque la corrente elettrica in diverse vie cittadine. Riportiamo di seguito vie e numeri civici interessati, che verranno comunque tempestivamente avvisati dalla ditta stessa attraverso l’affissione del volantino.

– viale Piave 2, 6, 10, da 16/0 a 16, 16b, 16d, da 16f a 16i, 16n, 22, 28, da 1 a 3, da 9 a 13, 23, sn

– via Trieste 2, da 2/4 a 8, da 12 a 14, da 18 a 22, 11

– via Vittorio Veneto 4, 1, da 3/5 a 5, 13, 15b, da 21 a 23

– via Trento 2, da 2bis a 8b, 1, 5, 15

– piazza Martiri della Libertà 2

– via Passalacqua Trotti 2

– via Diaz 2, sn

I lavori

La temporanea interruzione della fornitura risulta necessaria per l’esecuzione di alcune lavorazioni sulle apparecchiature poste all’interno della cabina di trasformazione sita in via Vittorio Veneto, necessarie al potenziamento della linea/fornitura elettrica a servizio dell’Ospedale F.Villa di via Isonzo.

Per ulteriori informazioni

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”.