Interventi di manutenzione a Pusiano: ecco i giorni di chiusura della galleria

Interventi di manutenzione alla galleria di Pusiano, attenzione alle chiusure stradali. I lavori sono in programma per martedì prossimo 7 settembre.

I provvedimenti sono stati comunicati nelle scorse ore dalla Provincia di Como, che ha emesso apposita ordinanza.

Data la necessità di procedere alla manutenzione degli impianti presenti all’interno delle cabine elettriche che alimentano la variante in galleria, lavori per garantire la sicurezza degli utenti della strada, per esigenze di carattere tecnico e per motivi di pubblica incolumità è stata decisa la chiusura della Ex SS 639 “dei Laghi di Pusiano e di Garlate” - della galleria di Pusiano - martedì prossimo 7 settembre 2021 dalle 13.30 alle 18. L’impresa dovrà provvedere alla predisposizione della segnaletica di cantiere adeguata alle lavorazioni suddette e alla segnalazione puntuale della viabilità alternativa. Il transito sarà consentito esclusivamente ai mezzi di emergenza e ai mezzi del trasporto pubblico locale sempre lungo la viabilità alternativa. La Provincia di Como si riserva la facoltà, qualora i lavori venissero eseguiti in minor tempo, di riaprire la galleria in anticipo rispetto allo scadere dell’ordinanza.