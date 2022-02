Pompieri al lavoro

Nella mattinata di oggi.

Chiamata dei Vigili del fuoco a Cantù questa mattina intorno alle 9.

Intervento dei Vigili del fuoco a Cantù

L'allarme è scattato in viale Italia. Sul posto i pompieri sono arrivati con due mezzi. L'intervento è stato effettuato su una canna fumaria ed è stato risolto nel giro di pochi minuti. Al momento nel Canturino non si segnalano interventi per le forti raffiche di vento.