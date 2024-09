Intervento dei Vigili del fuoco a Fino Mornasco nella mattina di oggi, lunedì 9 settembre 2024.

Vigili del fuoco a Fino Mornasco per un taglio pianta

Il maltempo della notte tra domenica e lunedì ha reso pericolante una pianta, è stato quindi necessario un intervento dei pompieri per tagliarla. L'episodio è successo questa mattina alle 6.45 in via Sicilia.