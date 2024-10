Intervento dei Vigili del fuoco per il surriscaldamento di un trasformatore dell’ascensore, nessun danno

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 9 ottobre, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco a Fino Mornasco nell’edificio di via Trieste.

Vigili del fuoco in via Trieste

Il trasformatore del quadro elettrico a servizio dell’ascensore si è surriscaldato, provocando a sua volta il surriscaldamento dell’isolante presente. Da qui la comparsa di fumo e la richiesta d’intervento. I cittadini presenti in quel momento sono stati invitati ad uscire ma non si è verificato alcun problema né sono stati registrati danni all’edificio che è agibile. Resta fermo l’ascensore che porta al primo piano dove si trovano gli spazi del Consultorio familiare. Sono, invece, al piano terra tutti gli altri servizi, come il Punto Prelievi e il Centro Vaccinale.