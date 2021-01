Intossicazione da monossido a Cabiate e auto in fiamme a Pontelambro

I Vigili del fuoco nelle scorse ore sono intervenuti per due interventi.

Intossicazione da monossido a Cabiate

L’allarme è scattato a Cabiate alle 5.20 di questa mattina, venerdì 1 gennaio 2021, in via Manara. Tre persone sono state ricoverate all’ospedale per intossicazione da monossido di carbonio.

Incendio a Pontelambro

Un’auto ha preso fuoco in via Zara. L’episodio è avvenuto intorno alla 1.