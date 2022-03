Intossicazione da sostanze pericolose a Lurago SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Intossicazione da sostanze pericolose a Lurago

L'allarme è scattato poco dopo le 22, in via Fermi. Sul posto l'ambulanza che ha soccorso un giovane di 28 anni che si sarebbe sentito male a causa di un'intossicazione data da alcune sostanze pericolose. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale.

Da segnalare anche un malore a Como e una caduta al suolo a Olgiate.