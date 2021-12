Intossicazione etilica a Bregnano SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 12 e il 13 dicembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in provincia.

Intossicazione etilica a Bregnano

L'episodio è avvenuto in via Achille Grandi, intorno alle 00.40. Sul posto è arrivata la Cri di Lomazzo. Dopo le prime cure, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Intorno alle 22.30 da segnalare anche un malore a Olgiate Comasco. Soccorso un uomo di 70 anni, anche in questo caso non si è reso necessario il trasporto in ospedale.