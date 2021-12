Intossicazione etilica a Cadorago SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco che cos'è successo tra il 30 e il 31 dicembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Intossicazione etilica a Cadorago

I sanitari sono stati allertati intorno alle 22.20, in via Arioso. A sentirsi male, a causa del troppo alcool ingerito, un uomo di 50 anni. La Croce Verde di Fino Mornasco l'ha poi trasportato in codice verde all'ospedale.

Da segnalare anche una caduta al suolo a Mariano e tre lievi malori tra Como, Cantù e Rovellasca.