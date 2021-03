Intossicazione etilica a Cantù SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 16 e il 17 marzo 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Intossicazione etilica a Cantù

I soccorsi sono stati allertati in via Ginevrina da Fossano, all’altezza del civico 60 per un’intossicazione etilica. La Croce Verde di Fino Mornasco ha poi trasportato una persona in codice verde all’ospedale. Erano circa le 21.30.

Da segnalare anche un malore a Como, in piazza San Rocco. Un 32enne è finito in ospedale in codice verde.