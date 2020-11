Intossicazione etilica a Carimate SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 4 e il 5 novembre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Intossicazione etilica a Carimate

Nonostante il coprifuoco imposto alle 23, alle 3.30 a Carimate si segnala un’intossicazione etilica. Sul posto un’ambulanza che ha soccorso un giovane di 25 anni.

Da segnalare un malore a Lurate Caccivio. Intorno alla 1.45 soccorsi attivati in via Unione. Un uomo di 58 anni è stato trasportato in codice verde all’ospedale.