Intossicazione etilica a Carimate: un uomo in ospedale SIRENE DI NOTTE

Intossicazione etilica a Carimate: un uomo in ospedale.

Spavento per un uomo di 32 anni questa notte, attorno alle 2.30, in via Colombirolo a Carimate. A causa di un abuso di alcol, si è sentito male. Sul posto è arrivata in codice giallo un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo. L'uomo, stabilizzato, è stato trasportato sempre in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù per ulteriori accertamenti.

Intossicazione da alcol a Como

Un caso analogo a quello verificatosi a Carimate è successo a Como, in piazza Duomo, poco dopo le 2.30, Coinvolto un uomo di 38 anni, che è stato soccorso in codice giallo dagli operatori sanitari dell'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo. L'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale Valduce di Como per ulteriori accertamenti.