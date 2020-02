Intossicazione etilica a Cirimido SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 19 e il 20 febbraio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Intossicazione etilica a Cirimido

Un uomo di 40 anni si è sentito male dopo aver bevuto diversi bicchieri di troppo. I soccorsi sono stati allertati in viale Vittorio Veneto, al civico 26, intorno alla 1.30. Sul posto la Cri di Lomazzo che l’ha soccorso e trasportato in codice verde all’ospedale.

Altri interventi

Da segnalare un malore a Dongo per una donna di 79 anni. Poco prima delle 3 malore anche a Mariano Comense, in via per Cabiate.