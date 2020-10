Intossicazione etilica a Colverde SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 9 e il 10 ottobre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Intossicazione etilica a Colverde

L’allarme intorno alle 00.30, in via Monviso, all’altezza del civico 86. I sanitari sono stati chiamati a intervenire per un intossicazione etilica con protagonista un uomo di 38 anni. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale.

Intorno alla 1 da segnalare una caduta al suolo a Mariano, poi un malore a Como. Alle 3 soccorsi allertati anche a San Fermo per un uomo di 38 anni che è finito all’ospedale in codice verde. Incidente invece sulla A9, nel tratto Lomazzo-Fino Mornasco. Un 25enne è finito all’ospedale di Cantù in codice verde.

A Caglio

Si è concluso in tarda serata l’intervento di ricerca per un uomo di 68 anni di Renate. Era uscito nei boschi di Caglio con un amico, poi si sono persi di vista. L’allertamento è arrivato intorno alle 20. Sul posto il Soccorso alpino che ha individuato l’uomo, illeso (QUI I DETTAGLI).