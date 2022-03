Intossicazione etilica a Como, grave una 20enne SIRENE DI NOTTE

Cronaca

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 24 e il 25 marzo 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Intossicazione etilica a Como, grave una 20enne

L'allarme intorno alla 1.10, in via Fratelli Recchi. Sul posto è arrivata la Cri di Como che ha soccorso una giovane di 20 anni che avrebbe ingerito alcool tanto da sentirsi male. Dopo le prime cure, è stata trasportata con massima urgenza, in codice rosso, all'ospedale Sant'Anna di Como.

Si segnalano anche lievi malori a Erba, Porlezza e Como. A Cantù, intorno alle 22.20, una caduta al suolo in Corso unità d'Italia. Soccorsa in codice verde una donna di 53 anni.