Intossicazione etilica a Como un giovane in ospedale SIRENE DI NOTTE

Intossicazione etilica a Como un giovane in ospedale.

Intossicazione etilica a Como un giovane in ospedale

L’abuso di alcol ha comportato il ricovero al Pronto soccorso di un giovane di 20 anni. Il fatto si è verificato in via Lorenzo Spallino, quando mancavano pochi minuti alle 3. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Como, che ha soccorso il giovane per poi trasportarlo per ulteriori accertamenti all’ospedale Valduce.

Malore a Magreglio

Un uomo di 47 anni ha invece accusato un malore a Magreglio questa mattina, poco prima delle 8. In via San Primo è arrivata un’ambulanza del Soccorso di Canzo, che ha stabilizzato il paziente per poi trasportarlo in codice verde all’ospedale per ulteriori accertamenti.