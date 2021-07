Intossicazione etilica a Lurago SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 19 e il 20 luglio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in provincia.

Intossicazione etilica a Lurago

L'allarme è scattato intorno alle 23, in via Enrico Fermi. Automedica e ambulanza hanno soccorso una donna di 47 anni che poi è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna.

Da segnalare anche una caduta al suolo per un bambino di 10 anni a Como. Sul posto la Cri di Cantù, ma non è stato necesssario il trasporto in ospedale. Intorno alle 00.30, in via Bernardo Luini, un uomo di 67 anni è stato soccorso per un malore e trasportato in codice giallo al Sant'Anna.