Intossicazione etilica a Merone SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Intossicazione etilica a Merone

L'episodio è avvenuto poco prima delle 23, in via Cristoforo Colombo. Soccorso un giovane di 24 anni che aveva bevuto diversi bicchieri di troppo. In seguito è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Erba.

Da segnalare anche lievi malori a Lurago Marinone, San Fermo della Battaglia e Lomazzo. Intorno alle 22.30 infortunio sportivo ad Appiano Gentile, soccorso un 37enne.