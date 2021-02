Intossicazione etilica a Monguzzo SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 16 e il 17 febbraio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Intossicazione etilica a Monguzzo

L’allarme intorno alle 23. In via San Biagio un giovane di 26 anni è stato soccorso dall’ambulanza dopo aver bevuto diversi bicchiedi di troppo. Alle prime cure è seguito il trasporto in ospedale, in codice verde.

Soccorsi anche a Grandate, intorno alle 21, in via Statale dei Giovi. All’ospedale in codice giallo è finito un uomo di 38 anni. Non si conoscono i motivi dell’intervento. Infortunio sul lavoro invece a Cantù, poco dopo la 1, in via Milano. La Cri di Cantù ha portato un uomo di 29 anni, in ospedale, in codice verde.