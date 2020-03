Intossicazione etilica a Olgiate Comasco SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 17 e il 18 marzo 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Intossicazione etilica a Olgiate Comasco

L’allerta è scattata intorno alle 22.15 in via Roma. La Sos di Olgiate si è precipitata sul posto per soccorrere un uomo che aveva fatto abuso di alcol. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice verde all’ospedale Sant’Anna.

A Como, sempre alla stessa ora, da segnalare anche un intervento per un evento violento. Una persona di 33 anni è finita all’ospedale in codice verde. Spetterà poi alle Forze dell’ordine, accorse sul posto, stabilire quanto accaduto.