Intossicazione etilica a Rezzago SIRENE DI NOTTE

cronaca

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Intossicazione etilica a Rezzago

L'allarme è scattato intorno alle 5.20 di questa mattina a Rezzago, per una donna di 58 anni ubriaca. In via Maggiore, all'altezza del civico 34/A, si è quindi recata un'ambulanza della Sos di Canzo. L'intervento si è concluso con il trasporto della donna all'ospedale Fatebenefratelli di Erba, in condizioni non critiche.

Da segnalare anche un malore a Vertemate con Minoprio, in via Cesura. Un ragazzo di 23 anni è stato soccorso dalla Croce Verde di Fino Mornasco intorno alle 2.15 di questa notte, trasportato poi all'ospedale Sant'Anna di Como.