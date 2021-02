Intossicazione etilica ad Albavilla SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra l’11 e il 12 febbraio 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Intossicazione etilica ad Albavilla

L’allarme è scattato in piazza Roma, poco prima delle 21. A bere qualche bicchiere di troppo è stato un uomo di 52 anni. Soccorso sul posto, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Una donna di 44 anni è finita all’ospedale in codice giallo. L’episodio in via Cristoforo Colombo, a Como. Non sono noti i motivi dell’intervento.