Intossicazione etilica e due gravi malori nel Comasco SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 9 e il 10 giugno 2023 in Provincia di Como.

Intossicazione etilica e due gravi malori

Due malori da codice rosso. Il primo a Porlezza, in via Osteno, intorno alle 2.20, con un 63enne finito in gravi condizioni all'ospedale di Menaggio, il secondo invece a Bregnano, intorno alle 23.30, all'altezza di via Milano 16, per un uomo di 75, trasportato d'urgenza al Sant'Anna. Da segnalare anche un'intossicazione etilica a Fino Mornasco per una giovane di 29 anni, intorno alle 2.20.