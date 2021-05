Intossicazione etilica: giovanissima finisce in ospedale SIRENE DI NOTTE

Intossicazione etilica: si sono vissuti attimi di apprensione questa notte, tra sabato 29 e domenica 30 maggio 2021, a Mariano Comense, dove in via Songia una 21enne si è sentita male a seguito dell’abuso di alcol.

Intossicazione etilica: giovanissima finisce in ospedale

E’ successo pochi minuti prima di mezzanotte e mezza, quindi oltre il coprifuoco imposto dal Governo per far fronte al contagio da Covid-19, e sul posto si sono precipitati i soccorritori di Mariano Comense e i Carabinieri della Compagnia di Cantù. Per fortuna le sue condizioni non sono risultate preoccupanti come temuto inizialmente e, poco dopo, è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Cantù.

