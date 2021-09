Intossicazione etilica per un 16enne SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Intossicazione etilica per un 16enne

L'allarme è scattato in via Baracca, a Cadorago, intorno alle 23.30. Sul posto la Cri di Lomazzo e un'automedica. Ad aver ingerito una quantità decisamente troppo alta di alcol, è stato un ragazzino di soli 16 anni. Dopo le prime cure sul posto, fortunatamente, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

A Bregnano si segnala anche uno scontro tra auto, in via Carcano. Un uomo di 32 anni è stato trasportato in codice verde all'ospedale. Alle 21 invece un incidente sportivo a Lomazzo, con un 23enne portato al Pronto soccorso in codice giallo. Infine una caduta al suolo a Fenegrò, poco prima delle 2.