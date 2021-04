Intossicazione etilica per un 18enne SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 19 e il 20 aprile 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Intossicazione etilica per un 18enne

L’allarme è scattato ad Asso, intorno alle 4.50. In via Romagnoli è stato soccorso un giovane di 18 anni che aveva bevuto diversi bicchieri di troppo. Sul posto automedica e ambulanza. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.

Da segnalare anche un uomo di 52 anni, soccorso a Como in via D’Annunzio. Intorno alle 21.40 invece si è verificato un incidente ad Appiano Gentile. In codice verde all’ospedale una giovane di 22 anni. Infine, intorno a mezzanotte, un malore a Cantù in via Ariberto.