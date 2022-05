Intossicazione etilica per un 23enne SIRENE DI NOTTE

Cronaca

Ecco cos'è successo.

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 19 e il 20 maggio 2022 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia di Como.

Intossicazione etilica per un 23enne

Soccorsi allertati intorno alle 23.50, a Lurago d'Erba, in via Roma. A sentirsi male, a causa di un abuso di alcol, un giovane di 23 anni. Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice verde all'ospedale.

Da segnalare anche un malore a Como, in piazza Alessandro Volta. Una 30enne è finita all'ospedale in codice giallo.