Intossicazione etilica per un 29enne a Cassina Rizzardi SIRENE DI NOTTE

Intossicazione etilica per un 29enne a Cassina Rizzardi

L’allarme è stato lanciato nella serata di ieri, sabato 15 agosto 2020, intorno alle 21.30. In via Giuseppe Verdi c’era un ragazzo di 29 anni che stava male per un’intossicazione etilica. Sul posto è intervenuta la Cri di Lurate Caccivio che però non ha ritenuto necessario il trasporto in ospedale. Allertati anche i Carabinieri.

Un episodio simile alle 19 sempre di ieri sera a Como in via Fratelli Cairoli. Questa volta a essere soccorsa dalla Croce Azzurra di Como una ragazza di 23 anni, trasportata per accertamenti all’ospedale Valduce di Como.