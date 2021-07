Intossicazione etilica, una persona in ospedale - SIRENE DI NOTTE

Intossicazione etilica, soccorsa una persona nella notte, a Cucciago, e trasportata in ospedale a Cantù

Intossicazione etilica, interviene l'ambulanza

E' stato necessario l'intervento di un'ambulanza della Croce rossa di Cantù per soccorrere un uomo di 61 anni. E' successo nella notte, alla 1.30 circa, in via Michelbecco, a Cucciago. Sul posto, dopo la richiesta di intervento, è arrivata un'ambulanza, uscita in codice rosso.

Dopo l'intervento, il soccorso è stato trasportato in ospedale

L'equipaggio della Cri canturina ha soccorso un uomo: intervento necessario a causa di un'intossicazione etilica. La persona è stata trasportata all'ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù, fortunatamente il codice dell'intervento è stato ridimensionato da rosso a verde.