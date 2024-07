Intossicazione per 11 ragazzi della Lieto Colle a Valmalenco

Lieto Colle in gita in provincia di Sondrio, ma i giovani iniziano ad avvertire nausea, vomito e mal di pancia.

Undici ragazzi della Lieto Colle intossicati

Una gita nei boschi non andata come previsto. Nella giornata di ieri, martedì 23 luglio, in località San Giuseppe, sono state inviate due ambulanze della Croce rossa di Sondrio (una dalla sede di Chiesa in Valmalenco, l’altra da Sondrio) e un’auto Areu a seguito di una chiamata al 112 effettuata da ragazzi e accompagnatori della Lieto Colle di Colverde, alle 18 circa. Infatti, 11 giovani, dai 12 ai 15 anni, erano in territorio valtellinese quando hanno iniziato a sentirsi male: sintomi di nausea, vomito e mal di pancia. La causa dei loro sintomi? Un’intossicazione, probabilmente derivata dall’aver bevuto l’acqua di un ruscello in zona.