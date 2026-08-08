Intrusione al centro per la raccolta differenziata: il sindaco denuncia

Intrusione al centro per la raccolta differenziata di Solbiate con Cagno.

Intrusione denunciata dal sindaco

L’episodio, avvenuto quando l’area era chiusa, è stato denunciato dal primo cittadino Federico Broggi. “Ieri ho fatto denuncia (non una semplice segnalazione) contro ignoti alla Polizia locale – mette in evidenza il sindaco – per segnalare che c’è stata un’intrusione nell’area di raccolta di Solbiate, durante l’orario di chiusura”.

Indagine della Polizia locale

Come precisato da Broggi, “la Polizia locale ha già raccolto le immagini e confermato l’intrusione, perché c’è videosorveglianza sia all’interno dell’area di raccolta sia nel parcheggio del cimitero. Abbiamo investito in videosorveglianza, le telecamere funzionano, se entri quando non puoi e pensi di non essere visto, hai capito male. Non si entra fuori orario, rompendo la rete, non si entra nei cassoni, non si porta via materiale abusivamente”.

“Assunzione di responsabilità”

Broggi non fa sconti, dando seguito al proprio sfogo di questa settimana dopo che i Carabinieri avevano sorpreso quattro ladri di rame sul territorio comunale. “Ora questa persona si assumerà le proprie responsabilità e risponderà alle Forze dell’ordine. Grazie alla Polizia locale, che ha già svolto le proprie indagini e raccolto il materiale”.