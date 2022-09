Inverigo, auto si ribalta in via Don Gnocchi.

Auto si ribalta in via Don Gnocchi: è successo questa mattina, 19 settembre 2022, proprio all'altezza del ristorante "Fermento". Al volante dell'auto, una Toyota Yaris, ci sarebbe stato un uomo di 78 anni. Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori della Avis Meda con un'ambulanza. In via Don Gnocchi si sono inoltre portati i Vigili del fuoco per estrarre il conducente dal veicolo: fortunatamente l'intervento non è stato necessario.

Le condizioni del 78enne non sarebbero gravi: l'uomo, dopo alcuni brevi soccorsi in loco alle lievi ferite riportate, non ha ritenuto di farsi portare in ospedale e, al termine dei rilievi, si è allontanato autonomamente.

Sul luogo dell'incidente sono sopraggiunti anche i Carabinieri di Cantù ai quali è spettata la ricostruzione dell'accaduto, e gli agenti della Polizia locale che hanno provveduto alla regolamentazione del traffico automobilistico, rallentato per circa un'ora a seguito dell'episodio.