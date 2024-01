Un papà attento e affettuoso, una persona precisa e affidabile: era così Giuseppe Erba, che abitava da quattro anni a Inverigo con la famiglia ma che per vent'anni è stato residente a Merone, scomparso improvvisamente all’età di 47 anni lo scorso 29 dicembre 2023.

Inverigo dice addio a Giuseppe Erba, marito e papà affettuoso

"Abbiamo scoperto la malattia il 22 dicembre e il 29 ci ha lasciati: non abbiamo ancora avuto tempo di metabolizzare la cosa - racconta la moglie Manuela Coden -Tutto è successo troppo in fretta, la nostra vita è cambiata in soli sette terribili giorni", sono le parole che la moglie ha rivolto all’amato Giuseppe durante il funerale.

Giuseppe lavorava come montatore di mobili a Costa Masnaga, ma la sua grande passione era lo sport. Ha giocato a calcio nel Cantù e poi in diverse squadre della zona: «E' stato anche un alpino e diversi commilitoni hanno partecipato al funerale". Giuseppe aveva anche la passione della bicicletta, con la quale percorreva da solo anche tanti chilometri.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 13 gennaio 2024 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui