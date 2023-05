Notte movimentata a Inverigo dove i Vigili del fuoco di Erba sono intervenuti per spegnere un incendio scoppiato all'interno di un locale commerciale. Insieme a loro anche il 118 per soccorrere la residente al piano di sopra rimasta intossicata dai fumi.

Inverigo: prende fuoco il locale e i fumi intossicano la residente al piano di sopra

È successo tutto intorno alle 2.50 quando a Inverigo, più precisamente in piazza Foscolo, è scoppiato un incendio all'interno di un locale commerciale, il Bar Matisse. Nonostante l'intervento tempestivo dei Vigili dei fuoco di Erba, i fumi della combustione si sono propagati al piano superiore dell'edificio interessando l'abitazione soprastante.

La residente, una donna di 64 anni, è rimasta intossicata e di conseguenza soccorsa dal personale del 118 e portata per precauzione in ospedale in codice giallo.

Rimane ancora in corso di accertamento la dinamica dello scoppio dell'incendio.

Il luogo dell'incendio