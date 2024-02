Investe un ragazzo e fugge: i testimoni gli prendono la targa e viene denunciato

È successo lunedì pomeriggio, il 26 febbraio 2024, a Cantù ieri pomeriggio all'intersezione tra via Damiani e via Risorgimento. Un uomo di 50 anni, residente proprio a Cantù, ha investito con la sua vettura un pedone che stava attraversando le strisce. Tuttavia, dopo l'accaduto, il conducente ha optato per la fuga.

Fondamentali i testimoni

Fortunatamente sul posto c'erano alcuni testimoni dell'accaduto che, oltre a soccorrere l'investito (andato poi al Sant'Anna in codice giallo), un ragazzo di Fino Mornasco classe 1996, sono riusciti a prendere nota della targa dell'auto e a comunicarla alla Polizia locale di Cantù. Gli agenti hanno così rintracciato il proprietario dell'auto e lo hanno denunciato per omissione di soccorso e omissione di fermata in caso di sinistro.

Il luogo dell'incidente