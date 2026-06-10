Investì un uomo senza prestare soccorso: indagato un minore

Il Comando di Polizia Locale di Cantù, al termine di una complessa attività investigativa svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Como e della Procura per i Minorenni di Milano, ha individuato il presunto responsabile del grave investimento stradale avvenuto nel pomeriggio del 12 aprile 2026 in piazza Volontari della Libertà, nel centro cittadino di Cantù.

L’incidente

L’incidente si era verificato intorno alle 15.15, quando un uomo di 81 anni, residente a Cantù, mentre attraversava sulle strisce pedonali in prossimità dell’intersezione tra piazza Volontari della Libertà e via Matteotti, veniva investito da un’autovettura risultata provento di furto, il cui conducentesi allontanava immediatamente senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima riportava un gravissimo politrauma e veniva trasportata in codice rosso all’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove veniva ricoverata in prognosi riservata.

L’attività d’indagine

L’immediato intervento della Polizia Locale di Cantù ha consentito di raccogliere le testimonianze dei presenti e di avviare una capillare attività investigativa. Attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area interessata e i successivi accertamenti tecnici, è stato possibile individuare il veicolo coinvolto nell’investimento, successivamente rinvenuto sul territorio comunale con danni compatibili con la dinamica del sinistro. Le ulteriori attività delegate dall’Autorità Giudiziaria, comprensive di perquisizioni, sequestri e ulteriori approfondimenti investigativi, hanno consentito di identificare quale presunto autore dei fatti un ragazzo di 15 anni residente a Cantù.

Il responsabile

Il minore, già sottoposto ad interrogatorio eseguito dalla Polizia Locale di Cantù su delega dell’Autorità Giudiziaria, risulta indagato per i delitti di lesioni personali stradali aggravate ai sensi degli articoli 590-bis e 590-ter del Codice Penale, omissione di soccorso ai sensi dell’articolo 189 del Codice della Strada e ricettazione ai sensi dell’articolo 648 del Codice Penale. Si precisa che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità della persona sottoposta ad indagine potrà essere accertata soltanto con sentenza definitiva, nel pieno rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.