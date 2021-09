Investimento a Inverigo, coinvolta anche una 15enne SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 7 e l'8 settembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Investimento a Inverigo, coinvolta anche una 15enne

Allarme intorno alle 20 in via General Cantore a Inverigo. I soccorsi sono arrivati sul posto per un investimento. Coinvolti una ragazza di 15 anni, e due anziani, una donna di 71 anni e un uomo di 72. Sul posto un'ambulanza. L'ambulanza ha fatto rientro all'ospedale in codice verde, segno che nessuno dei tre ha riportato ferite gravi. Spetterà poi ai Carabinieri di Cantù ricostruire l'accaduto.

A San Fermo della Battaglia da segnalare un'intossicazione etilica. A Turate invece un evento violento, classificato come aggressione, con un 12enne finito al Sant'Anna in codice verde. Malore a Sorico per un 32enne, mentre a Como ci sono state una caduta al suolo e una rissa intorno alle 2.30.