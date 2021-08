Investimento a Montano Lucino: giovane in ospedale.

Investimento a Montano Lucino: giovane in ospedale

Paura nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada Varesina, all'altezza della rotonda che incrocia via Ratti. Una vettura, una Fiat Panda, con a bordo un uomo di 75 anni che stava viaggiando da Montano Lucino verso Como, in prossimità della rotatoria ha investito un giovane di 30 anni che stava attraversando la strada. Il sinistro si è verificato qualche minuto dopo le 17.

I soccorsi

Immediatamente è scattato l'allarme. Sul posto in codice rosso è arrivata un'ambulanza della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia. Le condizione dell'investito sono per fortuna apparse al personale sanitario meno gravi di quanto temuto in un primo tempo. Cosicché il trentenne è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per ulteriori accertamenti.