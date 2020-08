Investimento ciclista questa mattina a Erba: soccorsi in codice rosso

Investimento ciclista questa mattina a Erba.

Un grande spavento

Erano da poco trascorse le 10 quando i soccorsi sono stati chiamati a intervenire questa mattina, martedì 4 agosto, in via Milano a Erba, all’altezza del civico 12, vicino a Erbapneus. Sul posto in codice rosso è giunta un’ambulanza della Sos di Lurago d’Erba, con l’automedica. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto erano presenti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale. Nell’incidente si sono scontrate una “Fiat Panda” e una bicicletta: ad avere la peggio l’uomo che guidava la due ruote, mentre l’autista della Panda è rimasto illeso. Il ciclista, un uomo di 83 anni, è stato invece caricato sull’ambulanza e portato in ospedale in codice verde, senza aver mai perso conoscenza, per ulteriori accertamenti.